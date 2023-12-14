Seyhan Belediyespor ve milli sporcu başarılarıyla dikkat çekiyor

Seyhan Belediyesi'nin başarılı sporcuları, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret edip desteklerinden dolayı teşekkür edip kupa ve madalyalarını armağan ettiler.

Denizli'de yapılan Kulüplerarası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Yıldız takımı ve Romanya'da gerçekleşen Gençler U-23 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, Büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü, Ankara'da gerçekleşen Şampiyonada Büyükler Türkiye birinciliği ve Belediyelerarası Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösteren Seyhan Belediyespor Kulübü sporcusu milli halterci Sara Yenigün, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret edip desteklerinden dolayı teşekkür edip kupa ve madalyalarını armağan ettiler.

"BAŞARILAR BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Cumhuriyetin 100.yılında elde edilen başarılardan dolayı Halk Oyunları Yıldız takımını ve milli sporcu Sara Yenigün'ü kutlayıp başarılarının devamını dileyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, " Yaşamımızda her şeyin birbirini tamamlaması lazım. Ekonomi ile birlikte sanat, kültür ve sporun birlikte olması gerçek uygarlık ölçüsü olarak karşımızda duruyor. Halk oyunları da bunun bir parçası. Cumhuriyetimizin 100.yılında kadınlarımızın elde ettiği başarılar bizleri daha çok sevindirmiştir. Umuyorum ki bu başarılar daha fazla yaygınlaşır. Bu anlamda her zaman olduğu gibi desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.