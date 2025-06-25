Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı - Son Dakika
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Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı

Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
25.06.2025 16:39
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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig'in Avrupalıların sonbaharlarını geçirdiği ve iyi para kazandığı bir lig olarak görüldüğünü söyleyerek, ''Bizim bunu değiştirmemiz lazım. 30 milyon gencimiz var. Aynen Brezilya ve Hırvatistan gibi oyuncu ihraç edebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için bir sistem lazım. İnşallah bunlarda olacak.'' dedi.

Altınordu U12 Takımı, U12 İzmir Ligi finalinde Genç Özgür SK ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-lacivertliler, rakiplerini 6-0 mağlup ederek U12 İzmir Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Finali izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, karşılaşma öncesinde Altınordu TV'ye açıklamalarda bulundu.

''BUNU TÜRKİYE GENELİNE TAŞIMAK LAZIM''

Altınordu U12 Takımına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özkan, "Bu takımımız bayağı da iyi çalışıyorlar. Uzun zamandır da beraber oynuyorlar. Takımımızın yüzde 80'i, 4-5 yıldır beraber oynadılar. 7-8 yaşından beri Yeşilyurt Merkez Futbol Okulumuzda futbol eğitimi alan sporcularımız şu ana kadar çıkan en iyi jenerasyonlardan. Bu takıma İzmir ve Manisa'daki futbol okullarımızdan da takviyeler yaptık. Finale gelene kadar birçok maç oynadılar. Bugüne kadar oynadığımız 13 maçta 68 gol atıp, 4 gol yediler. Oynadığımız lig İzmir içinde, bunu Türkiye geneline taşımak lazım. Yine bu oyuncularımızın okuduğu Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu futbol takımı da Türkiye ikincisi oldu" diye konuştu.

''BU ÇOCUKLARI 20 YAŞINA KADAR İYİ BÜYÜTMEK LAZIM''

Altınordu U12 Takımı gibi, kulübün U11 ve U10 takımlarının da iyi bir şekilde geldiğini vurgulayan Başkan Özkan, "Bu çocuklar ileride Athletic Bilbao modelinde olduğu gibi başka yörelere bakmadan, kendi şehrinden çıkan sürdürülebilir başarılar elde edebilen, üst liglerde ilk 5-6'ya oynayan bir kulübün nüvesini teşkil ederler diye düşünüyorum. Bu çocuklarımızı 20 yaşına kadar iyi büyütmek lazım. Bu işin bir meslek olduğunu beyinlerine kazımak lazım. 20 yaşa gelene kadar mental ve fizik kayıplar olacaktır. Ancak mental kusurlar fiziki kusurlardan daha fazla oluyor. Bu kayıpların nedenlerinden birisi de ülkemizin spora bakış açısından kaynaklanıyor" dedi.

''ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU YENİ BİR SİSTEME YÖNELİYOR''

Küçük yaş kategorilerinde yenicilikten ziyade doğru eğitimlere geçilmesini ve Almanya Futbol Federasyonu'nun bu konuda yeni çalışmalara başladığını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük yaş kategorilerinde bir lig varsa şampiyonluk da gerekiyor. Yeni bir haber aldım. Almanya Futbol Federasyonu U16'lara kadar tamamıyla birincilikleri kaldırmış, sistemi değiştirmiş. U10'la üçe üçe, U11'ler dörde dört, U12'ler dörde dört, U15'ler ise beşe beş, yediye yedi ve dokuza doku diye ayrı formatlarda oynuyorlar. Almanlar bunun doğru olmadığına ikna olmuşlar, şampiyonalar sadece U17'den itibaren yapmaya başlamışlar. Gelecek sezon da böyle oynanacakmış. Almanların bu düşüncesine ben de katılıyorum. Küçük yaş kategorilerinde şampiyon olanlar çok sevinirken kaybedenler de çok üzülüyor. Küçük yaşlarda şampiyonlukları bu kadar üst seviyeye çıkarmamak lazım. Çocuğun doğal yeteneğini geliştirecek ona daha rahat bir ortamda kendini sıkmayacağı bir ortam oluşturmak lazım. Bu da onların doğal yeteneklerinin gelişmesine neden olacaktır."

TÜRK FUTBOLUNUN KURTULUŞ REÇETESİ

Süper Lig'de mücadele eden takımlarda ilk 11'de zorlama ile en fazla iki Türk oyuncunun forma giydiğini hatırlatan Başkan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Süper Lig son yıllarda özellikle Avrupalıların sonbaharlarını geçirdiği ve aynı zamanda sonbaharlarında iyi para kazandığı bir lig olarak görülüyor. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. 30 milyon gencimiz var. Aynen Brezilya ve Hırvatistan gibi oyuncu ihraç edebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için bir sistem lazım. İnşallah bunlarda olacak."

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gencay Ozcetin:
    Türkiye ligini iyileştirmek çok basit.İddaadan çıkın bakın görün ne futbol oynanıyor. Tabiki yiyorsa:) 3 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ula bu zaman a kadar hiç gelişmemiş sen gelistirecen...zaten ülke ve hep akilliyiz...ama icraat yok... 0 1 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Senin altınordu nerelerde 0 0 Yanıtla
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