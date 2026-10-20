Seza Çimento Elazığspor, Isparta 32 Spor maçına perşembe 17.15'te Ankara'ya gidecek - Son Dakika
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Seza Çimento Elazığspor, Isparta 32 Spor maçına perşembe 17.15'te Ankara'ya gidecek

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Seza Çimento Elazığspor, Isparta 32 Spor maçına perşembe 17.15\'te Ankara\'ya gidecek
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Seza Çimento Elazığspor, 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında deplasmanda İşbaş Isparta 32 Spor ile karşılaşacak ve perşembe günü saat 17.15'te Ankara'ya gidecek. Bordo-beyazlılar karayoluyla Isparta'ya geçip cumartesi maçın ardından Elazığ'a dönecek.

Seza Çimento Elazığspor'da Isparta 32 Spor maçı gidiş programı netleşti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. Haftası'nda deplasmanda İşbaş Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da bu maçın gidiş programı belli oldu. Bordo-beyazlılar, perşembe günü saat 17.15'te Ankara'ya buradan da karayoluyla Isparta'ya geçecek. Maçın son çalışmasını cuma günü Isparta'da yapacak olan Bordo-Beyazlılar, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından yine Ankara üzerinden Elazığ'a dönecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Seza Çimento Elazığspor, Isparta 32 Spor maçına perşembe 17.15'te Ankara'ya gidecek - Son Dakika
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