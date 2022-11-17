Sezon başında Fenerbahçe istemişti! Galatasaray da Brezilyalı savunmacı için harekete geçti

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Stoper arayışlarının devam ettiği Galatasaray'da, Victor Nelsson ile Sevilla arasındaki iyi ilişkiler yeniden gündeme gelince, Sarı-kırmızılılarda şimdiden önlem almaya karar verdi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı, artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu Fluminense'ye hem de menajerlik şirketine ilettiği biliniyor. Sarı-kırmızılılar, Sambacı'nın bu isteğini fırsata çevirmeye kararlı. İlk yapılan maliyet araştırmalarında, Brezilya kulübünün genç futbolcuyu 6-7 milyon euro bandında bırakabileceği bilgisine ulaşıldı.

NELSON'U SATIP NİNO'YU ALMAK İSTİYORLAR

Sarı-Kırmızılıların Nelsson'un satışından beklediği rakam ise 25 milyon euro civarında. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü, Nino'nun transferinde kullanılabilir. Boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Nino, şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıktı ve kolay kolayda sakatlanmıyor.