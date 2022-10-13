Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve maç eksiği nedeniyle yeni yeni forma şansı bulmaya başlayan Juan Mata, sosyal medya hesabından eski takımındaki günlerinden kalma bir fotoğraf kullandı.
Juan Mata yaptığı paylaşımda, " Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı. İspanyol futbolcunun, paylaşımında Manchester United'da oynadığı döneme ait bir fotoğrafını kullanması dikkat çekti.
Sezon başında sarı-kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Juan Mata, Galatasaray formasıyla Süper Lig'in 9. haftasın geride kalırken sadece 1 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda - Son Dakika