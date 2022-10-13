Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda - Son Dakika
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Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda

13.10.2022 16:50

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Juan Mata, sosyal medya hesabından uzun saçlı bir fotoğrafını paylaştı. İspanyol yıldız, paylaşımında "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve maç eksiği nedeniyle yeni yeni forma şansı bulmaya başlayan Juan Mata, sosyal medya hesabından eski takımındaki günlerinden kalma bir fotoğraf kullandı.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY YOLUNDA"

Juan Mata yaptığı paylaşımda, " Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı. İspanyol futbolcunun, paylaşımında Manchester United'da oynadığı döneme ait bir fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Mata, eski takımının formasıyla uzun saçlı halini paylaştı: Her şey yolunda

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında sarı-kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Juan Mata, Galatasaray formasıyla Süper Lig'in 9. haftasın geride kalırken sadece 1 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı.

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Manchester United, Galatasaray, Juan Mata, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda - Son Dakika


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