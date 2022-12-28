Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı

28.12.2022 22:46

Sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralanan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçında gösterdiği performansla hayran bıraktı. Bonservisi Galatasaray'da olan Batuhan, 6 kurtarışla maça damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 4-1'lik skorla kazandı.

BATUHAN ŞOV YAPTI

Karagümrük'ün Galatasaray'dan kiraladığı 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, Trabzonsporlu hücumculara sorun çıkarttı. Batuhan, bu maçta tam 6 net kurtarış yaptı.

2 SANİYEDE 2 KURTARIŞ

Batuhan Şen; 58. dakikada Bakasetas'ın klas frikiğini kurtardı, dönen topta karşı karşıya kaldığı Trezeguet'nin vuruşunu çıkardı. 66. dakikada Abdülkadir çok şık vurdu ve harika uzandı. Batuhan'ın bu kurtarışları maça damga vurdu.

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SEZON SONUNDA GERİ DÖNÜYOR

Batuhan Şen, Galatasaraylı taraftarlardan tam not aldı. 23 yaşındaki kaleci, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma geri alacak.

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