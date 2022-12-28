Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 4-1'lik skorla kazandı.
Karagümrük'ün Galatasaray'dan kiraladığı 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, Trabzonsporlu hücumculara sorun çıkarttı. Batuhan, bu maçta tam 6 net kurtarış yaptı.
Batuhan Şen; 58. dakikada Bakasetas'ın klas frikiğini kurtardı, dönen topta karşı karşıya kaldığı Trezeguet'nin vuruşunu çıkardı. 66. dakikada Abdülkadir çok şık vurdu ve harika uzandı. Batuhan'ın bu kurtarışları maça damga vurdu.
Batuhan Şen, Galatasaraylı taraftarlardan tam not aldı. 23 yaşındaki kaleci, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma geri alacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı - Son Dakika