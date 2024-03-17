Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu düzenlenen Sibergöz-27 Operasyonu'nda yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin yakalandı. İçişleri Bakanı operasyonu "Yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleriyle duyurdu.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili bilgileri şu ifadelerle duyurdu: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan, Übeyit Bartin'in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasa dışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.
54 Twitter(X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır."
Son Dakika › Spor › Yasa dışı bahis firarisi Übeyit Bartin yakalandı - Son Dakika
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Yavuz Kılıç, Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilciliği görevini yürüterek, Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olarak atanmıştır. Kılıç, öğrencileriyle birlikte Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecektir.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Türk Hava Yolları, kendi sahasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-16, 26-24, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 75 dakika sürdü.
TFF 2. Lig'in 31. haftasında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti. Golü Yiğitali Bayrak attı.
Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçında 18 Mart nedeniyle Çanakkale Türküsü'nü söyleyen Eskişehirspor taraftarı, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Taraftar grupları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak için hep bir ağızdan türkü söyledi. Bu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 25-27, 13-25, 16-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 74 dakika sürdü.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'u Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Eren Tozlu'nun golüyle galibiyete ulaşan Erzurumspor, önemli bir galibiyet elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu. Beşiktaş, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-26 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 15-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı 39-26 kazandı.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'e kazandırılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Alp, spor tesislerinin önemine vurgu yaparak, Odunpazarı'nda spor ve toplum sağlığı için yeni tesisler yapacaklarını belirtti.
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