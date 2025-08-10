Sıcak Havada Kayaklı Koşu Hazırlığı - Son Dakika
Spor

Sıcak Havada Kayaklı Koşu Hazırlığı

Sıcak Havada Kayaklı Koşu Hazırlığı
10.08.2025 10:40
Erzincan'da kayaklı koşu takımı, 40 derecede asfalt yolda kış yarışmaları için antrenman yapıyor.

ERZİNCAN'da kayaklı koşu takımı sporcuları, kışın yapılacak yarışmalar için hazırlıklarını hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kemaliye ilçesinde asfalt yolda sürdürüyor.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı kayaklı koşu takımı yaz sıcaklarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında Refahiye ilçesinin Dumanlı Yaylası'nda antrenman yapan sporcular, yaz aylarında ise İliç ve Kemaliye ilçelerinde yarışmalara hazırlanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kemaliye ilçesinde asfalt yolda patenle çalışan sporcuların performansları antrenörlerini de mutlu ediyor. Sıcağa rağmen Kemaliye'nin güzel manzarası ve yeşillikler içinde antrenman yapan sporcular, kışın yapılacak yarışlarda iddialı olduklarını söylüyor.

Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirten kayaklı koşu sporcusu Hasan Hüseyin Şuvak, 40 derece sıcakta çalışmanın zorlu olduğunu söyledi. Tekerlekli patenlerle antrenman yaptıklarını ifade eden Şuvak, antrenmanların yaz kış devam ettiğini bildirdi.

'OCAK'TA BAŞLAYACAK OLAN YARIŞLAR İÇİN HAZIRLANIYORUZ'

Kayaklı koşuda ocak ayında yarışların yapılacağını söyleyen sporculardan Hifanur Akarkaya, "Yaz aylarında asfalt üzerinde 40 derecede antrenörümüz ile birlikte 3-4 saat antrenman yapıyoruz. Ocak ayında başlayacak olan yarışlar için hazırlanıyoruz. Peşine de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Refahiye'de çalıştık şimdi de burada çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Sporcu Elif Efsa Çaldağ ise "Ocak ayı içerisinde yapılacak olan etap yarışmalarına hazırlanıyoruz. Yazın 40 derecede asfalt üzerinde kışın eksi 20 derece de Dumanlı Yaylası'nda bu sporu yapıyoruz" dedi.

Kışın Dumanlı Yaylası'nda yaz aylarında ise İliç, Kemaliye ve Refahiye'nin kırsal bölgelerinde antrenman yaptıklarını belirten antrenör Sabahattin Oğlago, "Dumanlı Yaylası'nda kar antrenmanı yapıyoruz. Yazın da İliç, Kemaliye ve Refahiye'nin kırsal bölgelerinde çalışmaları sürdürüyoruz. Yaz aylarında tekerlekli patenlerle antrenman yapıyoruz. Kış için yazın çalışmadan olmuyor. Trekking, koşu, fitness, yüzme, bisiklet bunların hepsi antrenmanları kapsıyor" diye konuştu.

'POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK'

Köy köy gezip ailelerle görüşerek çocukları spora kazandırmaya gayret ettiklerini anlatan Oğlago, şunları söyledi:

"Köyünden dışarı çıkmamış, ilçesini dahi görmeyen çocukları spora kazanmaya çalışıyoruz. Bu çocuklar da o kadar çok yüksek bir potansiyel var ki kapasiteleri çok yüksek. Kısa bir sürede 2 aylık bir çalışmada Türkiye Şampiyonası'nda 15 günlükken elemeleri, bir buçuk aylıkken etapları geçiyor. 2 ay sonra Türkiye şampiyonu oluyorlar. 2-3 yıllık kamp eğitim merkezi sporcularını geçiyorlar. Kırsaldaki bu sporcular, bu kadar değerli. Keşfedilmeyi bekleyen değerlerimizi görmek lazım. Refahiye, İliç, Kemaliye bu üç noktada sürekli kırsal bölgelerde gezerek sporcu tarayıp buluyoruz. Okullarda öğretmenlerimiz ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Böyle bir proje yürütüyoruz. O kadar değerliler ki sporcularımız kapasiteleri çok yüksek. 15 günlükken girdikleri elemelerden madalya alıyorlar. Elemeleri geçiyorlar. Etaplardan madalya alıyorlar. Türkiye şampiyonu oluyorlar. 2 tane Türkiye şampiyonumuz var. Bir tane Türkiye üçüncümüz var. U12 ve U13 kategorilerinde."

Kaynak: DHA

