Sigortam.net, Finalspor\'u mağlup ederek Türkiye Basketbol Ligi play-off finaline yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Sigortam.net, sahasında Finalspor'u 67-63 mağlup etti. Seriyi 3-2 kazanan İstanbul temsilcisi, finale yükseldi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14 üstün tamamlayan Sigortam.net, soyunma odasına da 32-27 önde gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Sigortam.net, üçüncü çeyreğini 53-43 önde geçtiği karşılaşmadan 67-63 galip ayrıldı.
Play-off final serisinde Finalspor'a 3-2 üstünlük sağlayan Sigortam.net, adını finale yazdırdı.
Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde Sigortam.net ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
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