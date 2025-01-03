Siirt Atletizm Sporcuları Hedefe Kilitlendi - Son Dakika
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Siirt Atletizm Sporcuları Hedefe Kilitlendi

Siirt Atletizm Sporcuları Hedefe Kilitlendi

Siirt'teki atletizm sporcuları, ulusal ve uluslararası başarı için çalışmalarını sürdürüyor.

03.01.2025 13:18
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Siirt'te atletizm sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sporcular, düzenli olarak yapılan antrenmanlar ve yarışmalar sayesinde deneyim kazanarak, kendilerini geliştirme fırsatı bulup ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalara katılmak ve uluslararası yarışmalara katılma hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

2023-2024 yılında Edirne Keşan'da düzenlenen milli takım seçmeleri dağ koşusunda Türkiye 2.'si olan Tuğba Ant, hedefinin 2024-2025 yılında milli takım seçmelerine girip uluslararası arenada adını duyurmak olduğunu belirtti.

Sporcu Doğan Kara ise " Bursa'da salon yarışmasında Türkiye 2.'si oldum. Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü anma koşusunda Türkiye 1.'si oldum. İzmir'de de 800 metrede Türkiye 2.'si oldum. Bölgelerde ise Diyarbakır'da 2. oldum. Hedefim Türkiye şampiyonasında milli takım alt yapısına girmek ve ilimizi temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Konya ilinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında 800 metrede Türkiye 3.'sü olan Kadir Basut, "Aynı şekilde bin metrede Türkiye 4.'lüğüm var. Hedefim Türkiye şampiyonalarında ve pist yarışmalarında derece almak" şeklinde konuştu.

Sporcuların, hem Türkiye şampiyonalarında hem de uluslararası yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir azimle çalıştığını belirten Siirt Atletizm İl Temsilcisi Cemal Yusufoğlu, "Başarılı ve yetenekli sporcularımız var. Hepsinin farklı farklı hayalleri, farklı farklı düşünceleri var. İnşallah bu çocuklarımızın müsabakalarda dünya dağ şartlarında Avrupa ve Balkan yarışmalarında ülkemizi güzel bir şekilde temsil edip güzel yerlere geleceklerine inanıyorum" açıklamalarında bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Siirt Atletizm Sporcuları Hedefe Kilitlendi - Son Dakika

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