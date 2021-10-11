Silahla adam öldürme suçundan aranan Sezer Öztürk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı! Firari sırra kadem bastı

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmasının cinayete uzanan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Savcılık silah ve bıçakların kullanıldığı ve 1 kişi hayatını kaybedip 4 kişinin ise yaralandığı olayda Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin HTS kayıtlarını istedi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Olay kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk aracına dönüp, silahını ateşledi. Ardından arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

AYDINLANMASI BEKLENİYOR

Sezer Öztürk ve Ö.G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi. İstenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor.

Halil İbrahim Scholten'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi raporunun da beklendiği soruşturma kapsamında Sezer Öztürk ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Ö.G.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.