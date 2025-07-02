Sinop'ta 7. Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Sinop'ta 7. Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Başlıyor

Sinop\'ta 7. Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Başlıyor
02.07.2025 14:14  Güncelleme: 14:16
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Sinop'ta 10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 7. Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Turnuvada toplamda 60 sporcu ve 13 kadın takım yer alacak.

Sinop'ta 10-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası öncesinde basın toplantısı yapıldı.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan ve Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, turnuvaya ilişkin detayları paylaştı.

Toplantıda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan, Pro Beach Tour'un yedinci kez düzenleneceğini belirterek, "Uluslararası Pro Beach Tour diğer adıyla, plaj voleybolu bu yıl da belediyemizin katkıları ile 7. kez düzenlenecek. Bundan öncede ülke içerisinde sırasıyla, Balıkesir, İzmir, Aydın, Dikili, Sinop, Hopa, Trabzon, Samsun, Kadıköy, Çatalca ve Mersin'le bu Pro Beach etapları son bulacak. Bizim ana tablomuz erkeklerde 16, kadınlarda 12 takım. Erkeklerde kotamız dolduğu için katılımları kapattık. Kadınlarda şuana 13 takım var. Müsabakalar çift eleme sistemi ile oynanacak" dedi.

Turnuvaya yaklaşık 60 sporcu, 11 hakem, federasyon gözlemcileri ve personelin yanı sıra belediye personelinin de katılacağını ifade eden Bostan, "Pro Beach Tour bir spor organizasyonunun yanı sıra olimpik bir spor olması nedeniyle de en son yapılan olimpiyatlarda 420 milyon izleyiciye ulaşmış bir branş. Bu organizasyonda amacımız seyircinin çok olması, spor seyirciyle güzel. O yüzden gerekli duyurularımızı, afişli çalışmalarımızı yaptılar. 300 bin lira para ödülü belediyemiz tarafından katılımcı sporculara derecelerine göre verilecek. Burada para ödülünün yanı sıra önemli olan bu organizasyon olimpiyat puanı veriyor. Bahsettiğimiz etaplara katılan sporcular bu etaplarda girdikleri derecelere göre olimpiyat puanı kazanıyorlar. Bu da o yüzden ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için önemli bir organizasyon" ifadelerinde bulundu.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise 6 yıl aradan sonra Sinop'ta gerçekleşecek bu organizasyonun heyecanını yaşadıklarını söyledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

sinop, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinop'ta 7. Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

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