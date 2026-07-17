Sinop'ta Taekwondo Şampiyonası Açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Taekwondo Şampiyonası Açıldı

Sinop\'ta Taekwondo Şampiyonası Açıldı
17.07.2026 00:04
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Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası, Sinop'ta 15-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenleniyor.

SİNOP'ta 15-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 81 ilden bin 300 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası açılış törenine Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, il protokolü, kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler, sporcular ve davetliler katıldı. Şampiyona, 16 Temmuz'da erkeklerde 45 ve 36 kilogram, kızlarda ise 45, 50 ve 27 kilogram kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. 17 Temmuz'da erkeklerde 27, 40 ve +57 kilogram, kızlarda ise 40 ve +57 kilogram kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak. Organizasyon, 18 Temmuz'da erkekler ve kadınlarda 30 ile 57 kilogram kategorilerindeki müsabakaların ardından sona erecek.

'ÇOCUKLARIMIZIN KENDİSİNE, AİLESİNE, ÜLKESİNE VE İNSANLIĞA FAYDALI İNSANLAR OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tüm sporcu çocuklar ile gurur duyduklarını belirten Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde arzuladığımız, hedeflediğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın yetişmesi için, yetkinlik ve beceri kazanması için dört ana amacımız var. Birincisi zihinsel ve akademik açıdan gelişimlerini sağlamak. İkincisi duygusal ve ruhsal açıdan sağlam bireyler olarak yetiştirmek. Üçüncüsü fiziksel açıdan, burada olduğu gibi vücut sağlığı yönünden her bakımdan sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak. Dördüncüsü ise ahlaki yönden çocuklarımızın hem kendisi açısından hem ailesine, ülkesine, vatanına ve insanlığa faydalı iyi insanlar olması için bütün gayretimiz ve çalışmalarımız bu hedef doğrultusundadır" dedi.

'BURAYA GELEN HER SPORCU KARDEŞİMİZ ZATEN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GELMİŞTİR'

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Bugün tarihi ve kültürel güzellikleriyle ülkemizin müstesna şehirlerinden biri olan Sinop'ta 67 ilimizden, 546 kulübümüzden yaklaşık 1200 sporcuyla Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Buraya seçilen sporcu kardeşlerimiz Ankara seçmelerinden, İstanbul il seçmelerinden, Doğu Grubu seçmelerinden ve Batı Grubu seçmelerinden ilk 16'ya girerek Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandılar. Buraya gelen her sporcu kardeşimiz zaten başarılı bir şekilde gelmiştir. Sporcularımın gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BUGÜNÜN MİNİKLERİ YARININ AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI OLACAK'

Dünya Taekwondo Şampiyonu Merve Dinçel Kavura, bugünün minikleri yarının Avrupa, hatta dünya, belki de olimpiyat şampiyonları olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de bugün burada yarışan kardeşlerim gibi bu yollardan geçtim. Miniklerde yarıştım. Şu an karşınızda yaşı büyümüş, kariyerinde birçok madalya bulunan bir abla olarak onların yaşadığı her duyguyu yaşadım. Ben de buralarda dövüştüm, heyecanlandım, streslendim. Bugünkü Merve'yi oluşturan da bu küçük turnuvalardı. Sporcu kardeşlerimiz burada tecrübe kazanıyor. Başkanımız sayesinde çok fazla iller arası ve yurt dışı turnuvalara katılıyorlar. Önce burada kendilerini kanıtlıyor, ardından uluslararası organizasyonlarda mücadele ediyorlar. Bunların hepsi asıl şampiyonluğa giden basamaklar. Yaşları küçük olduğu için bugün bunun farkında olmayabilirler ancak aileleri ve antrenörleri bunun bilincinde. Şu an söyleyebileceğim tek şey, doğru adımlar atıyorlar ve bu şekilde asıl şampiyonluğa ulaşacaklar."

Konuşmaların ardından protokol üyelerine günün anısına hediye takdim edildi. Programın devamında ise dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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