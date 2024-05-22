Şırnak\'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası Devam Ediyor

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Şırnak'ta bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda, 2'si kapalı 4'ü açık olmak üzere 6 kortta mücadeleler devam ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF), Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlediği 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İspanya ve İrlanda'dan 55 sporcu katılıyor. 20 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılan turnuva 3. gününde çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 'Cudi ve Gabar' isimleri verilen kortlarda mücadele eden sporcular rakiplerini elemek için büyük çaba sarf ediyor.

İspanya'dan katılan Melnikova Marentes, "Şırnak'ı ve organizasyonu çok beğendim, bir dahaki yıla tekrar gelmek istiyorum" dedi. Almanya'dan gelen Mina Nur Akdoğan da, "Gerçekten bu turnuvayı çok beğendim, kortlar çok güzel, buradaki insanlar çok iyiler. Burada oynamak çok güzel, Şırnak gerçekten çok güzel bir yerdir" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı Eva Panchenko ise, "Bu turnuvayı çok beğendim. Şırnak'ı çok beğendim. Turnuvadaki hedefim şampiyon olmak" cümlelerine yer verdi. - ŞIRNAK