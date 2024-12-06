Spor

Sivas 4 Eylül Stadı Galatasaray maçına hazırlanıyor

SİVAS, - SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak mücadele öncesinde 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Çarşamba günü Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından stadyumda yoğun bir çalışma başlatıldı. Kar yağışının sona ermesi ve hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte saha zemini ve tribünlerde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Saha zemini futbol oynamaya elverişli hale getirilerek, çimlerin bakımı yapılıyor. Saha ısıtma sistemi ile zemindeki ısı değerleri 14 ile 18 arasında tutularak, çimlerin sağlıklı kalması sağlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, maçın başlama saatinde Sivas'ta havanın parçalı bulutlu ve sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor.