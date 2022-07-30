Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

30.07.2022 21:18
Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor.

Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor.

Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.

Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.

YORUMLAR
500
Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Sivas'ta Süper Kupa heyecanı Sivas'ta Süper Kupa heyecanı
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Süper Kupa, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:19 Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda ateş açılarak durdurulan yattaki şüphelilerin ifadesi gün yüzüne çıktı: Gaz kolu takılı kaldı, duramadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 21:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement