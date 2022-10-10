Sivasspor 8 hafta sonra kazandı - Son Dakika
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Sivasspor 8 hafta sonra kazandı

10.10.2022 22:57
Sivasspor 8 hafta sonra kazandı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sivasspor, 8 haftalık galibiyet hasretine Medipol Başakşehir deplasmanında son verdi. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 8 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 7'ye yükseltmiş oldu.

Söz konusu 8 haftada son galibiyetini geçen sezon evinde Kayserispor'u 2-1 yenerek alan Yiğidolar, bu sezon ise 1. haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada da Adana Demirspor'a 3-0 yenildi. 3. haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. hafta karşılaşmasında da Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip 5. hafta müsabakasında ise Fatih Karagümrük ile 0-0, 6. haftada da İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivas ekibi 7. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilirken, 8. haftada ise Hatayspor'a 2-1 mağlup olmuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 8 hafta sonra kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor 8 hafta sonra kazandı - Son Dakika
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