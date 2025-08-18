Sivasspor Amed Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Özbelsan Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Amed SF maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan Yiğidolar, rondo ve atletik oyunlarla idmanı tamamladı.

Bodrum FK maçında oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak olan kırmızı-beyazlılar, 20 Ağustos Çarşamba günü basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Sivasspor, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS