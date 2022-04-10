Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2) - Son Dakika
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Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2)

10.04.2022 19:24

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçta, "Biraz önce istatistiklere baktık, en çok topu tutan, en çok orta yapan, en çok pozisyona giren bizim takım ama maalesef girdiğimiz pozisyonları...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçta, "Biraz önce istatistiklere baktık, en çok topu tutan, en çok orta yapan, en çok pozisyona giren bizim takım ama maalesef girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik." dedi.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Takımım istediğimin biraz altında oyun oynadı ama yine de pozisyonlar yakaladık ve o pozisyonları değerlendiremedik. Rakip takım kalecisi Volkan gerçekten 3-4 tane mükemmel kurtarışlar yaptı, çok iyi toplar çıkarttı. Normalinde baktığınız zaman maçın gerçek hakkı beraberlik olabilirdi ama maalesef golü yiyince biraz daha fazla güven kazandılar. Ama oyundan kopmamaya çalıştık, sürekli şekilde oyuncu arkadaşları değiştirdik ama maalesef istediğmiiz neticeyi alamadık, onun üzgünüz tabi ki."

Çalımbay, ligde kalan 6 maçı çok iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalini geçip finale adlarını yazdırmayı arzuladıklarını söyledi.

Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2)
Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2)
Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2)

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor-Başakşehir maçının ardından (2) - Son Dakika
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