Sivasspor Başkanı Bahattin Eken: Transfer Çalışmaları Sürüyor

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Sivasspor'da kulüp başkanı Bahattin Eken, en iyi kadroyu oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sivasspor'da kulüp başkanı Bahattin Eken, yeni sezon öncesi mesaj yayımladı.

Eken mesajında, "2024-25 sezonunun tüm camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyor ve takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Öncelikle, kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan önceki dönem kulüp başkanımız Sayın Mecnun Otyakmaz'a en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Otyakmaz, liderliği ve vizyonu ile Sivasspor'a çok büyük katkılar sağlamış, kulübümüzün her alanda gelişmesine öncülük etmiştir. Onun yaptığı çalışmalar ve attığı temeller sayesinde, Sivasspor bugün güçlü bir kulüp olarak yoluna devam etmektedir. Kendisine bir kez daha minnettarlığımızı ifade ediyor, yaptığı tüm katkılar için teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni görevinde kendine başarılar diliyoruz" dedi.

"Transfer dönemi her zaman kulüpler için zor ve meşakkatli bir süreç olmuştur"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Eken, "Transfer dönemi her zaman kulüpler için zor ve meşakkatli bir süreç olmuştur. Sivasspor Kulübü olarak yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürürken, transfer döneminin getirdiği zorlukları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süreç, her kulüp için olduğu gibi bizim için de büyük bir dikkat ve özen gerektiren bir dönemdir. Transfer dönemi, kulüplerin kadrolarını güçlendirmek ve yeni hedeflere ulaşmak için büyük bir fırsat sunduğu kadar, çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Transfer görüşmeleri sırasında, oyuncuların ve menajerlerinin beklentilerini karşılamak ve onların kulübümüze gelmesini sağlamak önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Birçok oyuncu, çeşitli kulüplerden gelecek teklifleri bekleyerek kararlarını ertelemekte ve bu durum görüşme süreçlerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu bekleyiş, bazen planladığımız transferlerin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"En iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz"

Başkan Eken son olarak taraftara destek çağrısında bulundu. Eken mesajının sonunda şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncu transferlerinde diğer kulüplerle rekabet içinde olmak da önemli bir zorluktur. Özellikle yüksek bütçeli kulüplerin yaptığı tekliflerle rekabet etmek, finansal açıdan dikkatli olmayı gerektirir. Sivasspor olarak, mali disiplinimizi koruyarak en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Değerli taraftarlarımız, transfer döneminin bu zorluklarına rağmen, en iyi kadroyu oluşturmak için var gücümüzle çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Teknik heyetimizin belirlediği isimleri kadromuza katmak ve yeni sezona güçlü bir şekilde başlamak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Büyük Sivasspor Taraftarı Sizlere, Sivasspor'a olan sevginiz ve bağlılığınız için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın fikrine her zaman önem verdiğimizi ve onların beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi isterim. Sizler Sivasspor'un en büyük gücüsünüz. Tribünlerdeki coşkunuz ve desteğiniz, takımımız için itici bir güç olmaya devam ediyor. Bu sezon da sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kombine bilet alarak takımımızı yalnız bırakmamanız, sporcularımız için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Hep birlikte, omuz omuza vererek takımımızı daha büyük başarılara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Sezonun tüm camiamız için hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - SİVAS