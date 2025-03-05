Sivasspor\'da Erdoğan ile yollar ayrıldı

Spor

Sivasspor'da kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir mağlubiyeti sonrası Sivasspor taraftarları sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de dün Erdoğan ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim Ömer Erdoğan ile yolları ayırma kararı aldı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." - SİVAS