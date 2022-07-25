Sivasspor'dan galibiyetli prova - Son Dakika
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Sivasspor'dan galibiyetli prova

25.07.2022 21:13
Sivasspor'dan galibiyetli prova

Hazırlık maçında Al Sharjah ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Hazırlık maçında Al Sharjah ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya geldi. Bad Blumau kasabasında oynanan mücadeleden Yiğidolar 2-0 galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Markus Lamb, Lena Hirtl ve Zvonimir Mestrovic hakem üçlüsü görev yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maça; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle çıktı. Maçın ikinci yarısında ise oyuna; Emre Satılmış, Emre Gökay, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Ziya Erdal, Karol Angielski, Leke James ve Kerem Atakan Kesgin dahil oldu. Yiğidolar'ın gollerini 14. dakikada Mustapha Yatabare ve 31.dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kırmızı-beyazlılar bu maçla birlikte Avusturya kampını tamamladı. Yiğidolar yarın Sivas'a dönecek.

Sivasspor daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalmıştı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan galibiyetli prova - Son Dakika

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