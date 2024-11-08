- Sivasspor, minyatür kalede maç yaptı
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kale maç yapan Yiğidolar, son bölümse ise taktik programlar uyguladı.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan Minyatür Kale Antrenmanı - Son Dakika
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