Sivasspor-Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivasspor-Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Sivasspor-Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Sivasspor, 8 Aralık'taki Galatasaray maçı için stadyumda yoğun bakım çalışmaları yapıyor.

06.12.2024 15:17
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Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında, 8 Aralık'ta oynanacak mücadele öncesinde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, çarşamba günü Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından stadyumda yoğun çalışma yapıldığı belirtildi.

Kar yağışının sona ermesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle saha zemini ve tribünlerde kapsamlı çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saha zemini futbol oynamaya elverişli hale getirilerek, çimlerin bakımı yapılıyor. Saha ısıtma sistemi ile zemindeki ısı değerleri 14 ile 18 derece arasında tutularak, çimlerin sağlıklı kalması sağlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, maçın başlama saatinde Sivas'ta havanın parçalı bulutlu ve sıcaklığın 4 derece olması bekleniyor. Tüm taraftarlarımızı mücadelede tribünlerde takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz."

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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