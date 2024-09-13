Sivasspor, Garry Rodrigues ile Anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hollanda'da 27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi.

Rodrigues, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Ankaragücü'nda oynadı.

Kariyerinde 384 maça çıkan sporcu 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı.

Açıklamada, "Rodrigues'e Net Global Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.