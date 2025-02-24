Spor

- Sivasspor için destek toplantısında buluştular

Sivas şehri, Sivasspor için kenetlendi

SİVAS - Süper Lig'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve taraftar desteğinin yetersiz kalması, Sivasspor camiasını harekete geçirdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in çağrısıyla, Sivasspor'a destek için önemli bir toplantı düzenlendi.

Süper Lig'de zor günler geçiren Sivasspor'a, şehirden destek sesleri yükseliyor. Bu kapsamda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve STK Temsilcilerinin katılımıyla Sivasspor'a destek toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, STK Temsilcileri, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Yılmaz Şimşek: "Haydi Yiğidolar, şimdi destek zamanı"

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 'Haydi Yiğidolar, şimdi destek zamanı' sloganıyla yeni bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Vali Şimşek, "Bugün Sivas'ın tüm bileşenleri olarak valilik, belediye, meslek kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız olarak bir aradayız. Sivas için, Sivasspor için buradayız, Sivasspor'umuzun başarısı için hep birlikteyiz. İnşallah bugün bu toplantımız ile Sivasspor'umuz için yeni bir başlangıç yapıyoruz ve 'Haydi Yiğidolar, şimdi destek zamanı' sloganıyla yeni bir yardım kampanyasının startını veriyoruz. Sivasspor yaklaşık 20 yıldır süper ligde, kupada, Avrupa'da, Sivas'ımızı en güzel şekilde temsil ediyor, bizleri gururlandırıyor. Sivaslıların desteğiyle ve tüm şehrin katkısıyla Sivasspor'umuz Süper Lig'deki başarı çizgisini devam ettirecek ve elde etmiş olduğu bu başarıları daha üst seviyelere taşıyacaktır. Gerçekten çok iyi bir takımımız var, teknik ekibimizle hocamız, futbolcularıyla uygun bir şekilde takımı başarıya taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kulüp Başkanımız ve tüm yöneticilerimiz de aynı şekilde fedakarca çalışıyor. Aynı çabayı şehrimizin tüm kesimlerinden, iş insanlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan, esnaflarımızdan, taraftarlarımızdan da bekliyoruz. Takımımızın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda herkesin elinden gelen desteği göstereceğine inanıyoruz. İnanıyorum ki çağrımıza sessiz kalınmayacak ve tüm Sivaslılar elini taşın altına koyacaktır. Tüm Sivaslı hemşerilerimize, sadece Sivas'ta yaşayan değil, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da yaşayan, yurt dışında yaşayan hemşerilerimize 'Haydi Sivas şimdi destek zamanı' diyoruz" diye konuştu.

Adem Uzun: "500 milyon civarında desteğe ihtiyacımız var"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, Sivasspor'un yaklaşık 500 milyon desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sivasspor'umuz şehrimizin en önemli değerlerinin başında geliyor. İnanıyoruz ki Sivasspor'umuz şu an yaşamış olduğu mali krizlerden tüm Sivaslılar el ele vererek çıkacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben özellikle şehrimizde yaşayan hemşerilerimiz olmak üzere yurt dışında yaşayan hemşerilerimizi, herkesi Sivasspor'a destek olmaya öncelikle davet ediyorum. İnşallah el birliğiyle Sivasspor'umuzu çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bir destek isteniyor ama bu desteğin miktarı da çok önemli. Yaklaşık 500 milyon civarında bir desteğe ihtiyacımız var. İlk başlarda en azından biraz daha alt bir rakamlarla bu halledilir gibi. Hep birlikte Sivas'ımızı inşallah Sivasspor'umuzu bu şu anki durumdan daha iyi bir noktaya hep birlikte çıkaracağız. Şu an itibariyle güzel bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon inşallah el ele verecek. İnanıyoruz ki bir sinerji oluşacak. Bugün bunun oluştuğunu görüyoruz. İnşallah hep birlikte Sivasspor'umuza dediğim gibi rahatlatacak rakamları hep birlikte ortaya koymuş olacağız. Herkesin Sivasspor konusunda ortak hareket etmeye davet ediyorum" dedi.

Zeki Özdemir: "Sivasspor için birlik zamanı"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir de, Sivas'ın en önemli markasının Sivasspor olduğunu söyleyerek, "Sivasspor'umuz için bir araya geldik. Sivasspor Sivas'ımızın en önemli markası. Bizler STSO olarak ön ayak olacağız. Bugün birlik zamanı, hep birlikte Sivasspor'umuzu daha önceden bildiğimiz üzere kupaları almış süper ligde ses getirmiş bir takım halinde görmek istiyoruz. Sivasspor'umuza destek olmak için bir ve birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahattin Eken: "Sivasspor Kulübü örnek bir kulüptür"

Son olarak Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ise, Sivasspor Kulübü'nün ligde örnek bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Hepimizin ortak paydası Sivasspor için bulunmaktayız. Bu toplantıyı sağlayan valimize, belediye başkanımıza, ticaret odası başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 yıldır Sivasspor Kulübü'müz ligimizde örnek bir kulüp olarak mücadele etmektedir. Bugüne kadar ekonomik olarak kimseden bir talebimiz olmadı. Bu zamana kulüp yöneticilerimizin desteğiyle borçsuz bir şekilde geldik ama gelinen noktada gelirlerin düşük olması bizi zorluyor. Bugünden sonra herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.