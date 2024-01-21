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Sivasspor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan maç 2-2 berabere tamamlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.

Sivasspor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı
21.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:35
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol çaprazda bulunan Barrow'un pasında topa hareketlenen Emrah Başsan, MBakata'nın müdahalesi sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada kazanılan penaltı sonrası topun başına giden Manaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

12. dakikada kaleci Nita'nın hatası sonucu baskı yapan Ziya, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Topa yönelen Emrah Başsan, rakip oyuncunun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam tekrar beyaz noktayı gösterdi.

15. dakikada penaltıda topun başına geçen Manaj, meşin yuvarlağı kalenin sol köşesine gönderdi. Kaleci köşeyi tahmin etse de meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

29. dakikada Appindangoye kendi yarı sahası içerisinde baskı sonucu topu Maxim'e kaptırdı. Maxim'in kale önünden pasında topu alan Dragus meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-1

41. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Hakemler: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Roman Kvet, Poungouras, Ziya Erdal (Abdülkadir Parmak dk. 15), Emrah Başsan, Madou Barrow, Manaj,

Yedekler: Erhan Erentürk, Kerem Atakan Keskin, Emre Gökay, Mehmet Talha Şeker, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya, Mustafa Özbay, Murat Paluli

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, N'Koulo, Djilobodji, Mbakata, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Sorescu, Maxim, Draguş

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Ramos, İlker Karakaş, Morais Junior, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Manaj (dk. 8 pen., dk. 15 pen.) (Sivasspor), Draguş (dk. 29), Djilobodji (dk. 41) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Mbakata, Jevtovic (Gaziantep FK), Kvet, Manaj (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA
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