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Sivasspor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sivasspor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Sivasspor'un Manaj'ın attığı 2 golüne, Gaziantep FK Draguş ve Djilobodji ile karşılık verdi. Gaziantep FK'dan Maxim ise ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivasspor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı
21.01.2024 - 15:37,
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STAD: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kamil Çetin, Ogün Kamacı

SİVASSPOR: Ali Şaşal- Burak (Dk.89 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, Kvet (Dk.67 Kerem Atakan), Ziya (Dk.15 Abdulkadir) (Dk.89 Eren), Emrah (Dk.67 Murat), Barrow, Manaj

GAZİANTEP FK: Nita- M'Bakata, Ertuğrul, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa, Sorescu, Jevtovic (Dk.46 Acosta) (Dk.81 Furkan), Ogün, Maxim, Draguş (Dk.90 İlker)

GOLLER: Dk.8, 15 Manaj (Sivasspor) Dk.29 Draguş, Dk.41 Djilobodji (Gaziantep FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.81 Maxim (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Kvet, Manaj, Burak, (Sivasspor) -  M'Bakata, Jevtovic, Draguş, (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivasspor kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlandı.

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında rakibinden sıyrılan Barrow ceza sahası içine doğru girdikten sonra penaltı noktasına hareketlenen Emrah'ı gördü. Topa hareketlenen Emrah, M'Bakata'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

8'inci dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Manaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

12'nci dakikada Gaziantep FK'nın kalecisi Nita'nın topu uzaklaştıramaması sonucu topu çalan sol taraftan Ziya penaltı noktasına doğru çevirdi. Topa hareketlenen Emrah rakibinin arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi, daha sonra ise VAR'a bakarak penaltı noktasını gösterdi.

15'inci dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak için yine topun başına geçen Manaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

29'uncu dakikada Gaziantep FK'da Maxim baskı yaparak Appindangoye'den topu çaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim hemen sağındaki Draguş'a pasını verdi. Draguş topu boş ağlara gönderdi. 2-1

41'inci dakikada Gaziantep FK'dan orta alanda topu alan Djilobodji ileriye çıkarak yayın solundan sol ayağıyla uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

65'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert vurdu. Kaleye giden topu savunmada Camara, kafa ile çıkardı.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Murat'ı durdurmaya çalışan Maxim faul yaparak ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

83'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Atakan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

89'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sivasspor'da Manaj'ın sert vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Kaynak: DHA
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