Sivasspor-Kasımpaşa Maç Değerlendirmeleri - Son Dakika
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Sivasspor-Kasımpaşa Maç Değerlendirmeleri

Sivasspor-Kasımpaşa Maç Değerlendirmeleri

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kar yağışının maçı olumsuz etkilediğini belirtti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise maçın önceden ertelenebileceğini ifade etti.

24.11.2024 16:57  Güncelleme: 17:04
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Sivasspor- Kasımpaşa maçının ardından

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, - SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Saha şartlarında inanılmaz ağırlık vardı. Kar iki takımın da istediği futbolu oynamasını engelledi. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Maç gününde değişiklik yapılabilirdi" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, 0-0 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Uygun, saha şartlarının maçı etkilediğini belirterek, "İki tarafı da öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten saha şartları, inanılmaz bir ağırlık vardı. Zaten saha zemininde belli problemler vardı. Bir de kar her iki takımın da istediği futbolu oynamasını engelledi. Ama baktığımızda dört beş taneye yakın pozisyon kaçırdık, karşı karşıya da kaçırdık. Oyunu kazandıracak pozisyonlara girdik. Rakibe de bir iki tane pozisyon verdik ama maçın hakkı ne diye soracak olursak gerçekten baktığımızda beraberlik diyebiliriz. Kazanabilirdik de. Ama futbolcularımızı öncelikle tebrik ediyorum. Rey Manaj 3 haftadır idmana çıkmıyordu. Dün idmana çıktı bugün de hani kadroda arkadaşlarıyla birlikte olsun, konsantre olsun diye oyuna soktuk. Çünkü bir daha sakatlanırsa o zaman sakatlık hep nüksedecekti. Fakat adam da bir biyonik adam, oynayacağım dedi, oyuna girdi. Allah'a şükür sakatlanmadan en azından o süreci bitirdi" diye konuştu.

'HER PUAN DEĞERLİ'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise 24 Kasım nedeni ile Öğretmenler Günü'nü kutladı. Keleş, kar altında oynamanın kendileri için zor olduğunu belirterek, "Dün oynayabildik. Hava çok güzeldi. İki takımın da hem seyir zevkini hem oyuncu sağlıkları için sıkıntılı süreçti. Daha önce de oynayabilirdik. Ama gene bu zeminde iyi işler yapmaya çalıştık. Genel olarak baktığımızda ve oyuna baktığımızda biraz üstünlüğümüz gözükse de rakibe de pozisyonlar verdik. Bizim deplasmanda bir süredir yenilmezliğimiz vardı. O devam ediyor. Kazanmak istiyorduk. İçerideki sıkıntılı sürecimiz var, galibiyetimiz yok. Ama buradan alınan puan da bizim için değerli tabii ki. Her puan değerli ligde. Oyunu çirkinleştirmeden iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün biraz zemin müsaade etmedi ama bu bundan sonraki süreçte iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"BİR GÜN ÖNCEYE, SONRAYA ALINABİLİRDİİ'

Kar yağışının önceden belli olduğunu, buna göre ayarlama yapılabileceğini belirten Keleş, "Bir gün önce, bir gün sonraya alınabilir. Neden istiyorum onu. Oyuncuların sağlığı açısından, bir tanesi sakatlansa bir sürü problemler yaşıyor. Şu zeminde, gerçi zemin olarak iyiydi ama kar yağışı sıkıntılar yaşatıyordu. Burada çok maç iptal olmaz herhalde. İptal olduğunu hatırlamıyorum. Hep oynanır. Ama daha iyi daha iyi zeminlerde, daha iyi oynanması hem seyir zevki açısından, hem oyuncular açısından, hem seyirci açısından bu zor şartlarda kimse oynamak istemez. Ama bir şekilde oynuyoruz zaten. Benim için Sivas çok önemli, çok değerli bir yer. İlk teknik direktörlük kariyerim burada başladı. Burada çok iyi dostluklarım, çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Bana bu şansı ilk veren ilk takım olduğu için de ben de yeri ayrı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor-Kasımpaşa Maç Değerlendirmeleri - Son Dakika

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