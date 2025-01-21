Trendyol Süper Lig 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçın bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 500 TL
Maraton Alt ve Üst: 300 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 150 TL
Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor - Kayserispor Maçı Biletleri Satışta - Son Dakika
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