Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 5 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor bugün Kayseri'ye gidecek.
Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
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