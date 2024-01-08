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Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor, son 2 maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. 18 haftada elde ettiği 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 10. sıraya yükseldi. Sivasspor, 11 Ocak Perşembe günü Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

Sivasspor, Kayserispor\'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü
08.01.2024 - 15:24,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor'un galibiyet serisi 2 maça yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Ligin 18. haftasında evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, son olarak 19. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü. Geride kalan 18 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 24 puanla 10. sıraya yükseldi.

Sivasspor, ligin erteleme maçında 11 Ocak Perşembe günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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