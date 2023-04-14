Sivasspor'dan Aykut Kocaman hamlesi! Takımın başına getirilecek en güçlü aday konumunda

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Rıza Çalımbay sezon başında yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Yiğidolar'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

SİVASSPOR'DA İLK HEDEF AYKUT KOCAMAN

Akşam'da yer alan habere göre, Sivasspor'da teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı Aykut Kocaman. Yeni sezonda takım çalıştırmak istediği bilinen deneyimli hocanın, adı son zamanlarda Konyaspor ile de anılmıştı.

UZUN VADELİ PROJEDE YER ALMAK İSTİYOR

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, uzun vadeli bir proje ile yeniden sahalara dönmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı yeni takımını da bu kriteri göz önünde bulundurarak seçecek.