Rıza Çalımbay sezon başında yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Yiğidolar'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Akşam'da yer alan habere göre, Sivasspor'da teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı Aykut Kocaman. Yeni sezonda takım çalıştırmak istediği bilinen deneyimli hocanın, adı son zamanlarda Konyaspor ile de anılmıştı.
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, uzun vadeli bir proje ile yeniden sahalara dönmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı yeni takımını da bu kriteri göz önünde bulundurarak seçecek.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan Aykut Kocaman hamlesi! Takımın başına getirilecek en güçlü aday konumunda - Son Dakika