Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Trabzonspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Sivasspor, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › SPOR Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.