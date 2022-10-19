SPOR Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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SPOR Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.10.2022 18:26

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Trabzonspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Kaynak: DHA
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