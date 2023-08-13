Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile lige Karadeniz ekibi Samsunspor kozlarını paylaştı. Zorlu geçen mücadele 1-1 sonuçlandı.

CLINTON N'JIE PERDEYİ AÇTI

Yeni sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı.

DRONGELEN SAHNEDE

Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takımda sezona 1 puanla başladı.

GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.