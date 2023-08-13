Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı

Son Güncelleme: 13.08.2023 21:34

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Clinton N'Jie'nin golüyle öne geçen Sivasspor'a Van Drongelen'in golüyle yanıt veren Samsunspor, maçtan 1 puanla ayrıldı. İki takım da sezona 1 puanla başladı. Sivasspor bir sonraki hafta Gaziantep FK ile, Samsunspor ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile lige Karadeniz ekibi Samsunspor kozlarını paylaştı. Zorlu geçen mücadele 1-1 sonuçlandı.

CLINTON N'JIE PERDEYİ AÇTI

Yeni sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı.

Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı

DRONGELEN SAHNEDE

Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı

GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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