Sivasspor, Avusturya kampında 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri 'nden Sharjah ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2) - Son Dakika

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