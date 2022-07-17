STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2) - Son Dakika
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STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2)

17.07.2022 20:45

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Graz kentine bağlı Stegersbach kasabasında kamp yapan kırmızılı-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Sivasspor, Avusturya kampında 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah ile hazırlık maçı yapacak.

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STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor STEGERSBACH - Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: STEGERSBACH - Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor (2) - Son Dakika
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