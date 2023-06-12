UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü

12.06.2023 17:47

Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalyan takımı Fiorentina'ya attığı ceza sahası dışından gol, Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında birçok yıldız futbolcuyu geride bıraktı. Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçında attığı gol, 35. dakikada uzak mesafeden yapılan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'un İtalyan takımı Fiorentina'ya ceza sahası dışından attığı şahane gol Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bıraktı.

SİVASSPOR YENİLMİŞTİ

Erdoğan, Sivasspor'un sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçının 35. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

İşte Erdoğan Yeşilyurt'un o golü;

Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü - Son Dakika
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