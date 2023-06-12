Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'un İtalyan takımı Fiorentina'ya ceza sahası dışından attığı şahane gol Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bıraktı.
Erdoğan, Sivasspor'un sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçının 35. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.
İşte Erdoğan Yeşilyurt'un o golü;
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü - Son Dakika