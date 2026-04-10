Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu

Trendyol Süper Lig'de ligin son haftaları yavaş yavaş yaklaşırken, Fenerbahçe'ye takım kaptanı Milan Skriniar'dan korkutan haber geldi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar, takım kafilesiyle birlikte Kayseri'ye gitmesine rağmen zorlu müsabakada takımının yanında olamayabilir.
Haberde, Beşiktaş derbisinde yaptığı fedakarlıkla yüzde 100 hazır olmamasına ve sağlık heyetinin tüm ciddi uyarılarına rağmen forma giyen Skriniar'ın ağrıları olduğu belirtildi. Derbiden bu yana ağrıları geçmeyen Slovak savunma oyuncusunun durumunun yakından takip edildiği, teknik ekibin zorlu Kayseri deplasmanında Skriniar'ı olası bir sakatlığa karşı riske etmesi beklenmediği aktarıldı.
31 yaşındaki deneyimli yıldız oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç saatinde yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı dile getirildi.
