Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 2. Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Finalleri, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde başladı.

25-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden toplam 14 takım ve 84 sporcu katılıyor. Hem kız hem erkek takımların mücadele edeceği turnuva boyunca genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ege Bölgesi finallerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, turnuvanın dostluk, fair-play ve spor kültürünü yaygınlaştırma açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Müsabakalarda, en iyi ilk iki takım Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek. - AYDIN