Söke 1970, gençlik gelişim teknik sorumlusu Ömer Kaplan'ı teknik direktörlüğe getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Söke 1970, gençlik gelişim teknik sorumlusu Ömer Kaplan'ı teknik direktörlüğe getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke 1970, gençlik gelişim teknik sorumlusu Ömer Kaplan\'ı teknik direktörlüğe getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke 1970, teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayırarak görevi Ömer Kaplan'a verdi. Kulüp, 2024-25 sezonunda bünyesinde görev alan ve bu sezon gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışan Kaplan ile teknik direktörlük için yeniden anlaştığını açıkladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970'te teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayıran yönetim, göreve Ömer Kaplan'ı getirdi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonunda da bünyemizde görev alan ve başarılı bir dönem geçiren Ömer Kaplan ile teknik direktörlük görevi için yeniden anlaşmaya varmıştır. Ömer Kaplan'a Söke 1970 Spor Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.

Kulüp isim değişikliğine gitmeden önce Efeler 09 SFK iken A takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Kaplan, bu sezon Söke ekibinde gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışıyordu.

Kaynak: DHA
Ömer KaplanGençlikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor Askere giden her genç buradan ekmek yiyor Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 13:06:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Söke 1970, gençlik gelişim teknik sorumlusu Ömer Kaplan'ı teknik direktörlüğe getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android