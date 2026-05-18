Sokolowski Çayırova'ya Yol Alıyor
Sokolowski Çayırova'ya Yol Alıyor

Sokolowski Çayırova\'ya Yol Alıyor
18.05.2026 13:03
Karşıyaka'yı ligde tutan Polonyalı forvet Sokolowski, Çayırova Belediyespor ile anlaşmak üzere.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mucizevi bir şekilde üçlü averajla ligde kalan Karşıyaka'yı son hafta Bursaspor maçında son saniyede attığı basketle kümede tutan Polonyalı forvet Sokolowski, ligin yeni ekiplerinden Çayırova Belediyespor yolunda. Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e ilk kez yükselen Çayırova temsilcisinin, 34 yaşında ve 1.96 boyundaki oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen Sokolowski, bu sezon 23 maçta 10.7 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla Karşıyaka'ya büyük katkı sağladı. Sokolowski, daha önce 2023 yılında Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Kaynak: DHA

