Somali Hakem Omar Artan'a ABD Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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Somali Hakem Omar Artan'a ABD Girişi Yasaklandı

08.06.2026 23:13
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Dünya Kupası'nda görev alacak olan Somali hakem Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmedi.

Dünya Kupası'nda maç yönetmesi için görevlendirilen ilk Somalili hakem Omar Artan'ın, ABD'ye girişine izin verilmedi.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda geri çevrilen Artan'ın şu an Türkiye'de olduğu açıklandı.

Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın erkek hakemi seçilmişti.

Artan'ın neden ülkeye alınmadığına dair ABD göçmenlik yetkililerinden bir açıklama gelmedi.

FIFA ve Somali Futbol Federasyonu da henüz olayla ilgili bir açıklama paylaşmadı.

Somali, ABD Başkanı Donald Trump'ın, vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladığı ülkeler arasında bulunuyor.

Artan, 12 Haziran - 19 Temmuz arası Meksika, ABD ve Kanada'da oynanacak Dünya Kupası'nda maç yönetecek 52 hakemden biri olarak Fifa tarafından seçilmişti.

Somali ulusal futbol liginde görev yapan Artan, 2018'de FIFA hakemi olmuştu ve Afrika Uluslar Kupası'nda da (Afcon) görev yaptı.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Somali, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somali Hakem Omar Artan'a ABD Girişi Yasaklandı - Son Dakika

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