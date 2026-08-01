Somaspor, Enes Tayfun ile Anlaştı

2'nci Lig temsilcisi Somaspor, dış transferde Zonguldakspor'dan eski stoperi Enes Tayfun (23) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce de formamızı giymiş olan Enes Tayfun ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze tekrar önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Enes Tayfun'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

Akhisarspor'da profesyonel olup, 2023'te Soma ekibine transfer olan Enes, 1.5 sezon forma giydiği siyah-beyazlı kulübe 2.5 yıl sonra geri döndü.