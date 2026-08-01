Somaspor, Enes Tayfun ile Anlaştı - Son Dakika
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Somaspor, Enes Tayfun ile Anlaştı

Somaspor, Enes Tayfun ile Anlaştı
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Somaspor, Zonguldakspor'dan eski stoperi Enes Tayfun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig temsilcisi Somaspor, dış transferde Zonguldakspor'dan eski stoperi Enes Tayfun (23) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce de formamızı giymiş olan Enes Tayfun ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze tekrar önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Enes Tayfun'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi.

Akhisarspor'da profesyonel olup, 2023'te Soma ekibine transfer olan Enes, 1.5 sezon forma giydiği siyah-beyazlı kulübe 2.5 yıl sonra geri döndü.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor, Enes Tayfun ile Anlaştı - Son Dakika

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