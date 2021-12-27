Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraat kararı onanan eski başkan Aziz Yıldırım'ın davasının ardından kulüp televizyonunda önemli açıklamalar yaptı. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektubu için teşekkür etti. Koç, Trabzonspor'a uyarıda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"HELALLEŞME DİYORUM"

Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum.

"ALLAH'INIZI SEVERSENİZ VAZGEÇİN"

UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Trabzonspor camiasına sesleniyorum. Allah'ınızı severseniz, UEFA şunu verdi bunu verdi demeyin. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz."

"SATIR ARALARINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VAR"

Biz mektup yazdık Cumhurbaşkanımıza, bu sürecin 10. yılında. Kendisi de sağ olsunlar mektubumuza cevap verdiler. O mektupta da çok kıymetli ve değerli sözler yer almaktadır. Satır aralarında çok önemli mesajlar var.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Zararlarımızın tazmini için gereken neyse yapacağız.Yok 'O kupa bizim, bu kupa bizim', unutun.

"ARTIK BUNLARI GEÇELİM"

Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun, daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."