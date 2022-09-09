Son Dakika | Antalyaspor 10 yeni transfer yaptı, 13 oyuncuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 yenilgi alarak 6 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip yaz transfer döneminin kapanmasıyla yeni sezonda futbol sorumlusu Nuri Şahin 'in isteği doğrultusunda 7'si yeni, 1'i alt yapı olmak üzere 10 yeni oyuncuyla sözleşme imzalarken, 7'si kiralık, 13 oyuncuyla yolları ayırdı.

Kaynak: DHA

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