Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal

Avustralya Açık'ta 5 saat 28 dakika süre tarihi maçta Nadal, Rus raket Medvedev'i 3-2 yenerek 21. Grand Slam zaferine ulaştı. İspanyol tenisçi, 20'şer Grand Slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakipleri Djokovic ve Federer'i geride bırakarak zirveye yerleşti.
Tarihi maçta Rafael Nadal ilk seti 6-2 kaybetti. 84 dakika süren 2. sette ise Rus raket Daniil Medvedev, korttan yine galip ayrılan taraf oldu. Üçüncü sette ise Rafael Nadal tarihi geri dönüşün fitilini yaktı. İspanyol raket, 3. seti 6-4 kazanarak maça tutundu.
4. seti de 6-4 kazanan Rafael Nadal eşitliği yakaladı. Son sette Medvedev'in servisini kıran İspanyol raket, 6-4 kazanarak 21. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve tarihin en çok grand slam kazanan erkek tenisçisi oldu.
Tarihin en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçisi Rafael Nadal:
En çok Grand Slam kazanan erkek tenisçiler:
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