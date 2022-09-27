2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir karar alındı. Sarı-lacivertli taraftarların dev derbide stada alınmayacağı belirtildi.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Son Dakika › Spor › Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak - Son Dakika