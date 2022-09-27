Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak

27.09.2022 15:27

Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmayacağı öğrenildi. Vodafone Park'taki misafir tribünü için ayrılan koltuklar da Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir karar alındı. Sarı-lacivertli taraftarların dev derbide stada alınmayacağı belirtildi.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Son Dakika: Beşiktaş derbisi öncesi seyirci kararı! Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak
YORUMLAR
500
SPOR Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak SPOR Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement