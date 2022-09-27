Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak

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2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir karar alındı. Sarı-lacivertli taraftarların dev derbide stada alınmayacağı belirtildi.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle: