Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Son Güncelleme: 31.08.2023 23:04

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Beşiktaş, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Bu maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kalmayı başardı.

İLK YARIDA GOL YOK

Seyircisi önünde mücadeleye tempolu başlayan Beşiktaş, gol yollarında etkilki olamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

ABOUBAKAR SAHNEDE

Karşılaşmanın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar, yıldız golcüsü Abouba kar'ın kaydettiği şahane golle maçta 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

ABOUBAKAR SARI KART GÖRDÜ

Aboubakar, gol sevincini ilk maç sonrası röportajında "Afrikalı futbolcu" sayısına vurgu yapan Mircea Lucescu'nun önünde kutlayarak tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı - Son Dakika
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