Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir - Son Dakika
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir

23.06.2023 15:22

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında gönlündeki başkan adayını ilan etti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim." dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında gönlünden geçen başkan adayının Murat Ülker olduğunu ifade etti.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN MURAT ÜLKER'DİR"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim." ifadelerini kullandı.

"MURAT BEY'E BAŞKANLIK ÇOK YAKIŞIR"

Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir - Son Dakika
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