18 yaşındaki 10 numarası Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettikten sonra bölgede boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski'nin transferi için Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika