Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

12.07.2023 21:01

Son dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

18 yaşındaki 10 numarası Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettikten sonra bölgede boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı.

KULUBÜYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski'nin transferi için Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Szymanski'nin transfer görüşmelerine başladı

10 GOL, 7 ASİST

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarken 7 de gol pası verdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Szymanski'nin transfer görüşmelerine başladı
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Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
20:34 Son Dakika: Fenerbahçe, Szymanski'nin transfer görüşmelerine başladı
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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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